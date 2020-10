Paulinho esteve ao lado de Carvalhal para fazer a antevisão do duelo diante do AEK Atenas, um adversário que embora «possa não ser muito conhecido cá, tem excelentes executantes, com uma qualidade técnica muito boa».



O Estádio Municipal de Braga vai poder receber 4 500 adeptos pela primeira vez desde a paragem e o avançado de 27 anos destacou a importância da presença do público.



«Há estádios onde o público faz a diferença. Pode ser um bom teste para o futebol português e para as pessoas responsáveis pela ausência de público em Portugal perceberem que, os adeptos comportando-se, pode haver público no estádio também em jogos do campeonato», confessou.



Depois de uma temporada em que apontou 25 golos, Paulinho ainda não marcou nos três jogos realizados esta época, mas prefere desvalorizar a estatística.



«Ainda não marquei, mas creio que as coisas acontecerão normalmente, não vamos fazer disso um drama. Esta forma de jogar da equipa favorece-me mais, com mais posse de bola, criámos muitas situações de golo, falta melhorar a finalização», reconheceu.



O avançado do Sp. Braga admitiu ainda o desejo de chegar à seleção, mas sublinhou que não lhe compete «questionar as escolhas do selecionador».



«Vou continuar a fazer o meu trabalho para ser uma dor de cabeça e um dia poder ser opção», garantiu.

Depois de falhada a saída dos minhotos na última janela de transferências, o jogador português garantiu estar comprometido com o clube.



«O mercado já chegou ao fim, mas isso nunca me tirou o foco, nem a vontade de trabalhar, nem de representar este clube», acrescentou.



O Sp. Braga recebe o AEK Atenas esta quinta-feira, a partir das 20h00, em jogo da primeira jornada do grupo G, da Liga Europa.