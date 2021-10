Declarações do futebolista do Sp. Braga, Paulo Oliveira, à SportTV, após a vitória por 1-0 ante o Ludogorets, na Liga Europa:

«Três pontos importantíssimos. Continuamos a depender só de nós para passar o grupo no primeiro lugar e isso é importante.»

«Salientar o trabalho de toda a equipa, que foi exemplar. Momentos melhores do que outros, podíamos ter marcado o segundo golo e ter terminado com a questão do resultado, mas três pontos importantes. Conseguimos ter a baliza a zeros. Transportar isto para o próximo jogo.»

«Acima de tudo, sabemos que já defrontámos as três equipas do nosso grupo e, embora não tenhamos ganho os jogos todos, temos capacidade para o fazer. É importante confiar no nosso trabalho. Continuar a trabalhar no que temos de melhorar. Estou feliz, penso que a equipa está contente e orgulhosa pelo que fez. Agora, temos um jogo importantíssimo na segunda-feira [Gil Vicente].»