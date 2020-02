Óculos de sol, pullover colorido, um inglês impecável… Afinal, quem é aquele tradutor que rouba a cena ao lendário Steven Gerrard na conferência de imprensa de antevisão do Sp. Braga-Rangers?

Manuel Manik Mané, tem 26 anos, nasceu e cresceu em Guimarães, é filho de Abdu Mané, avançado formado no Vitória e que, entre outros clubes, jogou na equipa do Gil Vicente que subiu à I Liga em 1998/99. E é também primo de Cafú, médio ex-Vitória, que atualmente joga no Olympiacos de Pedro Martins.

Manik acabou de tirar o mestrado em interpretação de conferências e tradução, pela Universidade Heriot Watt, em Edimburgo, depois de se ter licenciado em Manchester como tradutor e intérprete – num curso que em Portugal apenas existe na Universidade do Porto – e ter estudado em Bruxelas, mas em miúdo também ele deu uns pontapés na bola.

«Era extremo ou avançado. Joguei no V. Guimarães até aos iniciados, com o João Pedro e o Xavier, por exemplo, que hoje estão no Tondela, e também com o meu primo Cafú, que hoje até faz anos… Depois fui para o Caçadores das Taipas e mais tarde para França, onde joguei nos sub-17 do Vincennes, clube onde se formaram o Brahimi, o Matuidi…», começa por contar ao Maisfutebol.

Ainda assim, esclarece desde logo que não jogava o suficiente para na sala de imprensa se sentar noutra cadeira que não a de tradutor: «Não acho que tivesse nível para ser profissional de futebol. Poderia chegar à II Divisão, talvez… Mas I Liga duvido.»

Depois de ontem ter dado nas vistas pelo estilo nas conferências de Sp. Braga e Rangers, Manik já prometeu para o pós-jogo um novo figurino, sem querer revelar pormenores: «Hoje levo outra roupa. Mas prefiro o efeito surpresa… Ontem, estava de óculos escuros porque estou com uma conjuntivite. E entre uma conferência e outra mudei de roupa [risos]… Mas não foi planeado. Aconteceu assim.»

No final, a comitiva do Rangers nem sequer esperou pela tradução da última resposta para sair da mesa, mas Manik desdramatiza o episódio, que foi notado pelos jornalistas na sala: «Não foi culpa do Gerrard, mas da diretora de comunicação do Rangers, que tem um feitio complicado. Ela decidiu ir embora sem esperar. Houve uma jornalista portuguesa que viu e não gostou e fez questão de lho dizer.»

Mais simpático foi o diretor de comunicação do Wolverhampton, na outra conferência em que Manik esteve a trabalhar como intérprete nesta temporada no Municipal de Braga.

«Ofereceu-me a camisola de um jogador que era para ser contratado, mas acabou por não vir. Até já tinha o nome dele estampado. Nova em folha, com a etiqueta, cor de laranja. E o Wolves nesse dia jogou de preto», afirmou o jovem vimaranense que em Inglaterra já foi intérprete do campeonato do mundo de boxe.

Manik Mané revela que um dia gostava de se sentar na sala de imprensa ao lado de Cristiano Ronaldo, Bruno Fernandes, Rafael Leão, Bruma… Mas que já foi um prazer para ele, que é adepto do Sporting, estar a traduzir Rui Patrício ou ontem o eterno capitão do Liverpool, que agora é treinador do Rangers.

«O Gerrard é uma lenda do futebol inglês, mas eu quando estou a trabalhar esqueço-me de quem é a pessoa e concentro-me no que tenho a fazer. Só em casa é que vejo e digo: “Wow, estive ali ao lado do Rui Patrício, o herói do Europeu!”»

Desde que apareceu ontem, Manik tem sido reconhecido por amigos e antigos companheiros do futebol: «Mandam-me mensagens, põem likes no Facebook e no Twitter…» Com esta fama, mais logo será o Manik a falar primeiro e o Gerrard a traduzir? «[Risos] Ahahah! Seria um prazer, mas acho que ambos os papéis estão bem entregues», diz o tradutor freelancer, que é contratado por agências para este tipo de eventos e que quer aproveitar esta oportunidade em termos profissionais.

«Acabei a minha formação em dezembro, entretanto estive 50 dias a conhecer a Guiné-Bissau, o país dos meus pais, e agora e estou a estudar as melhores opções que podem surgir. Posso fazer um pedido? Podem partilhar o meu contacto? Pode ser que alguém me contrate.»

Pedido aceite, com e-mail disponibilizado: manuel_mane@hotmail.co.uk. E endereço no Twitter também: @manuelmanikman1.

Como recomendação, podemos desde já garantir que terá assegurado o intérprete com mais estilo das provas da UEFA.