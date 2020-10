Declarações de Carlos Carvalhal, treinador do Sp. Braga, na sala de imprensa do Estádio Municipal de Braga, após o triunfo (3-0) frente ao AEK Atenas em jogo da ronda inaugural do Grupo G da Liga Europa:

«Defrontámos uma equipa difícil, o facto de termos ganho três a zero não indica que tenha sido fácil, mas é um resultado correto. Atacam com poucos jogadores, é uma equipa com algum cinismo, cheia de internacionais, uma equipa difícil mas acho que preparámos bem o jogo. Antecipámos que podiam jogar com uma linha de cinco e tivemos muitas oportunidades para a forma que jogam. O resultado chegou na parte final, mas tivemos uma exibição para o conseguir mais cedo. A grande virtude da nossa equipa foi a paciência com bola para anular o nosso adversário e a forma como anulámos os canais de saída para o ataque. Vitória boa e justificada, na linha do que temos feito desde o início do campeonato, agora com mais eficácia».

«Fizemos uma exibição fantástica contra o Nacional, uma equipa perigosa que ainda não tinha perdido. Não foi só pelas oportunidades, foi pela forma como defendemos, tivemos a um nível altíssimo. Hoje, com um adversário mais forte porque se fecha muito com muita gente, muitas obriga a equipa que ataca a desequilibrar-se. A nossa equipa joga no limite do risco, mas um risco controlado, o que nos permitiu fazer a exibição que fizemos».

[Equipa encarreirada?] «A equipa tem uma identidade marcante, gosta de ter a bola, tem criado oportunidades, uma equipa muito ofensiva mas que se equilibra muito bem. Estamos preparados para o que aí vem. Determinamos que vamos concentrar-nos sempre no jogo seguinte, este terminou, o mais importante que temos agora é o de domingo com o V. Guimarães. A alegria com que a equipa joga deixa-me satisfeito».

[Facilidade neste jogo não pode causar deslumbramento no próximo jogo europeu frente a um adversário que já eliminou o Braga, o Zorya?] «Temos os pés no chão. Satisfaz-me a humildade da equipa, e isso expressa-se na forma como encarou o jogo até ao fim mesmo com o 3-0. Era importante não sofrer golos e não há deslumbramentos de forma alguma.