Quatro guerreiros de regresso: onzes prováveis para o Rangers-Sp. Braga
Bracarenses jogam, em Glasgow, uma cartada importante na Liga Europa
De volta a Glasgow, onde esta temporada já venceu o Celtic, o Sp. Braga procura dar um passo importante rumo à fase a eliminar da Liga Europa.
Depois de se terem apurado para os oitavos de final da Taça de Portugal, os bracarenses tentam manter o embalo no Ibrox Stadium, frente a um Rangers, onde atua o português Youssef Chermiti, que está num processo de reformulação e anda longe do seu melhor nível.
Carlos Vicens, treinador do Sp. Braga, deve fazer várias mudanças no onze inicial, relativamente ao último encontro, estando na calha os regressos de Lukas Hornicek, Bright Arrey-Mbi, Leonardo Lelo e Rodrigo Zalazar, habituais titulares nos arsenalistas.
ONZE PROVÁVEL DO SP. BRAGA: Lukas Hornicek, Victor Gómez, Gustaf Lagerbielke, Bright Arrey-Mbi, Sikou Niakaté, Leonardo Lelo, Gorby Baptiste, João Moutinho, Rodrigo Zalazar, Ricardo Horta e Fran Navarro.
ONZE PROVÁVEL DO RANGERS: Jack Butland, James Tavernier, Nasser Djiga, Emmanuel Fernandez, Jayden Meghoma, Nicolas Raskin, Mohammed Diomand, Oliver Antman, Djeidi Gassama, Thelo Aasgaard e Bojan Miovski.
Rangers e Sp. Braga defrontam-se, a partir das 20h00, no Ibrox Stadium, em Glasgow. Pode acompanhar o encontro, ao minuto, pelo Maisfutebol.