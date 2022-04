O treinador do Sp. Braga, Carlos Carvalhal, assumiu nesta quarta-feira a intenção de explorar as fragilidades do Rangers, na quinta-feira, na primeira mão dos quartos de final da Liga Europa, e colocar-se na frente da eliminatória.

Pela terceira vez na sua história nesta fase da prova, os bracarenses vão defrontar uma equipa que, há dois anos, os eliminou nos ‘16 avos’, com derrotas em Glasgow (3-2) e em Braga (1-0).

«Estamos muito felizes por viver estes momentos, estamos ansiosos por ir a jogo e disputá-lo de forma positiva. Preparámo-nos bem para um adversário muito difícil, o Rangers eliminou o Borussia Dortmund e o Estrela Vermelha, que foi primeiro no nosso grupo. Isso espelha bem as dificuldades que vamos ter», disse o treinador, de 56 anos.

Carvalhal voltou a repetir a ideia de «uma noite à Braga, com grande apoio dos adeptos e a equipa, dentro de campo, a fazer o seu papel e a dar o melhor».

Jogar primeiro em casa pode dar uma «ligeira vantagem, 50,01 por cento de hipóteses, mas nada vai ficar decidido amanhã [quinta-feira], porque são equipas muito equilibradas».

«Disse com o Mónaco que era 50/50 e agora também. Vamos tentar tirar partido desse fator, mas o Sp. Braga joga tão bem em casa como fora», disse, ele que esteve presente no último jogo dos escoceses.

«Foi bom ir ver o jogo ao estádio, ao vivo sente-se mais a parte emocional, não há vídeos que reproduzam isso. Deu para ver e confirmar a enorme capacidade do Rangers e uma ou outra debilidade, porque todas as equipas do mundo as têm», disse.

O que viu ‘in loco’ deixou-o mais realista do que otimista, disse.

«Isso não significa que espere facilidades, o Rangers vai criar-nos dificuldades, é uma equipa compacta, sólida, com um modelo de 4x2x3x1, com um avançado muito móvel, médios muito bons, uma defesa consistente, um guarda-redes muito experiente, uma equipa com virtudes, mas também com lacunas, que vamos tentar explorar ao máximo», disse.

O treinador dos minhotos referiu ainda que a equipa cresceu em termos de maturidade.

«Experiência é passar pelas situações, vivê-las, cometer erros e evoluir e os jovens têm ganhado maior maturidade depois de algumas dificuldades inicialmente. Perdemos um núcleo de jogadores que tinham uma grande estabilidade de jogar à quinta/domingo. Emergiram outros sem essa experiência, foram melhorando e penso que chegámos a uma maturidade tática e de jogo», disse.

As equipas vêm de resultados opostos, o Sp. Braga de vencer o Benfica (3-2) e o Rangers de perder o dérbi de Glasgow, o que significou ter visto o ‘fosso’ aumentar para seis pontos de diferença para o primeiro lugar.

“Acho que isso poderia amachucar mais os jogadores portugueses. Conheço bem a mentalidade dos britânicos e eles não são muito de ficar a chorar sobre leite derramado, não têm a nossa dinâmica de imprensa e de redes sociais tão forte, que mexe mais com os jogadores. Que foi pesado [derrota com o Celtic] não tenho dúvidas, mas normalmente os britânicos reagem bem às adversidades, não estou a pensar que possamos tirar benefícios disso. Temos é que estar a ‘top’, com muita ambição de ganhar, vamos com tudo para ganhar», disse.