Ricardo Horta, capitão do Sp. Braga, garante uma equipa «motivada» esta quinta-feira (17h45), na receção ao Betis, no jogo da primeira mão dos quartos de final da Liga Europa.

Sp. Braga tem conseguido bons resultados na Europa. Que dificuldades pode oferecer o Betis?

«Estamos preparados, bastante motivos para jogar esta fase da Liga Europa. Não é todos os anos que o Braga está nesta posição de defrontar o Betis nos quartos de final, por isso estamos muito motivados para o jogo de amanhã. Sabemos que o Betis é uma equipa muito competitiva, está no quinto lugar da liga espanhola que é uma das ligas mais competitivas do mundo. Por isso, estão os ingredientes todos postos para um grande jogo amanhã em que queremos mostrar a equipa que somos e a qualidade que temos».

O Betis é um dos favoritos a vencer esta competição?

«Sim, é um dos favoritos, tal como nós e todas as equipas que estão na competição. Vai ser um jogo equilibrado, sabemos os pontos fortes do Betis, sabemos que tem jogadores com grande qualidade, jogadores internacionais, mas nós estamos bem preparados para isso. Preparámos bem o jogo e amanhã vamos dar uma grande resposta, mais uma vez mostrar a qualidade que temos e o clube que somos.»

Acreditam que podem chegar à final?

«Sabemos que o jogo de amanhã é muito competitivo. Sabemos que a eliminatória não acaba amanhã, sabendo que ainda há um jogo em Sevilha, amanhã queremos dar uma grande resposta, fazer um grande jogo, personalizado, mostrar a qualidade do jogo que temos, a qualidade com bola que temos e tentar levar para Sevilha um bom resultado que nos permita passar à próxima fase».

Na Liga o Sp. Braga não pode olhar além do quarto lugar, é a altura de meter as fichas todas na Liga Europa?

«Sabendo que ainda faltam alguns jogos da Liga, acho que não, mas particularmente, até ao dia de hoje, sabendo da eliminatória que temos pela frente, aí sim, meter as fichas todas nesta eliminatória. É uma eliminatória especial para o clube, para muitos dos jogadores que fazem parte do nosso plantel porque muitos não jogaram esta competição e chegar a esta fase dá uma certa ilusão. Fazendo a fase liga que fizemos, fazendo a reviravolta que fizemos frente ao Ferencvaros dá uma grande motivação para o jogo de amanhã, por isso amanhã queremos muito que chegue a hora do jogo».