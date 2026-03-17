Robbie Keane, treinador do Ferencvaros, quer marcar em Braga e, desta forma, reforçar a vantagem que a equipa húngara garantiu no jogo da primeira mão dos oitavos de final da Liga Europa (2-0) diante da equipa portuguesa.

O Ferencvaros tem uma vantagem de dois golos, vai jogar com um bloco mais baixo?

«Se jogarmos assim durante 90 minutos com equipas destas, vamos sofrer e eles vão criar chances para marcar pela qualidade que têm. Taticamente temos que estar bem e também em termos de energia. Na primeira mão, nos últimos minutos, os jogadores baixaram naturalmente porque estávamos a ganhar 2-0».

Coo é que a equipa vai encarar o jogo?

«Se viu o jogo da primeira mão, não viu os jogadores a celebrar, deixei isso bem claro, não podemos celebrar demasiado cedo no futebol. 2-0 é um resultado perigoso, demora um segundo a marcar e um golo pode mudar tudo.»

Jogo com início marcado para as 15h30 desta quarta-feira

«Agrada-me, não temos que estar seis ou sete horas no quarto a pensar no jogo.»

O treinador referiu ainda que o Ferencváros terá «uma tarefa difícil», mas que o Sp. Braga também, deixando expressa a ambição de marcar um golo e frisando acreditar que pode seguir em frente.

O médio Kristoffer Zachariassen, castigado, é baixa nos húngaros.