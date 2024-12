Com sete pontos somados até ao momento na fase de liga da Liga Europa, o Sp. Braga desloca-se até Roma para defrontar uma equipa que tem apenas um triunfo nos últimos sete jogos.

Apesar deste cenário, Carlos Carvalhal deixa rasgados elogios à equipa da capital italiana e a Claudio Ranieri, garantindo que será o adversário «mais competente» que os bracarenses vão defrontar desde o arranque da época.

«É uma bela equipa, com um treinador muito experiente, Claudio Ranieri, jogadores de seleções importantes, pressionante e que gosta de abafar os adversários. Claramente é a equipa mais competente e difícil que vamos enfrentar desde o início da temporada», começou por referir.

«Posso garantir que estão aqui os que tiveram o melhor desempenho durante os treinos e mereceram ser convocados. Nada mais a dizer. Em função disso, a convocatória foi feita. Todos são importantes, todos estão habilitados a jogar e os que cá estão vão dar conta do recado», acrescentou o técnico.

O jogo entre Roma e Sp. Braga está marcado para as 17h45 desta quinta-feira, no Estádio Olímpico de Roma e terá a arbitragem do alemão Daniel Siebert.