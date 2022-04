António Salvador, presidente do Sp. Braga, em declarações na flash interview da SportTV+, após a eliminação no prolongamento dos quartos de final da Liga Europa diante do Rangers:



«Na primeira parte não existimos como equipa nem no campo nem no banco. Corrigimos ao intervalo e depois, não há palavras para descrever o que os jogadores fizeram em campo. Lutaram e trabalharam até à exaustão para mudar o resultado. Conseguimos empatar a eliminatória.



Tivemos uma das piores arbitragens dos últimos anos. A este nível não podemos ter arbitragens destas. Houve lances capitais que prejudicaram o Sp. Braga e foi por isso que não seguimos em frente.



Pelo que fizemos nos dois jogos, na segunda parte e no prolongamento esta noite, merecíamos passar. E passávamos com uma arbitragem correta e sem prejuízo do Sp. Braga. Deixo um elogio a todos os jogadores que jogaram. Fizeram tudo para virar o jogo depois de um começo mau da equipa. É um orgulho tê-los no clube. Reconheceram que não entraram bem e fizeram tudo para mudar isso.

Deixo uma palavra de apoio aos adeptos que nos apoiaram aqui, todos os que não estiveram cá e a quem assistiu a este espetáculo na televisão. Uma competição destas não pode ter arbitragens destas.