Os quartos de final da Liga Europa arrancam esta quarta-feira, no Minho, com o duelo entre o Sp. Braga e o Betis, que pode ver em direto na TVI a partir das 17h45.

Chegados a esta fase da prova, que é para ambos a via mais realista para conquistarem um troféu esta temporada e se apurarem para a próxima edição da Liga dos Campeões, bracarenses e sevilhanos devem apresentar-se na máxima força, na Pedreira.

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Na máxima força… dentro dos possíveis, uma vez que Rodrigo Zalazar é baixa de vulto na equipa portuguesa, devido a lesão, enquanto Isco continua a recuperar de uma operação ao tornozelo direito, realizada no final do ano passado.

O jogo entre Sp. Braga e Betis, da primeira mão dos quartos de final da Liga Europa, vai ter acompanhamento, ao minuto, no Maisfutebol. O apito inicial do árbitro alemão Felix Zwayer está previsto para as 17h45 desta quarta-feira.