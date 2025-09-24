Ricardo Horta, jogador do Sp. Braga, falou na Flash Interview da DAZN após a vitória frente ao Feyenoord por 1-0, uma partida a contar para a primeira jornada da Fase de Liga da Liga Europa. O internacional português mostrou-se muito satisfeito com o triunfo a abrir a competição e descartou uma carreira como treinador, por agora.

Sofrer mais cá fora que lá dentro

«É o sentimento que queríamos ganhar. Acho que o grupo precisava de toda esta vitória. E foi isso. Quando foi o golo, fui festejar o golo com os meus colegas, nada mais que isso. Mas, sim, é verdade que a gente sofre mais do lado de fora do que quando estamos lá dentro, mas quero salientar o trabalho da equipa. Sabemos sofrer quando tínhamos que sofrer. Sabemos ter o controle do jogo. E acho que este golo e esta vitória é merecida».

Carreira de treinador como João Moutinho

«Nós, quando estamos ali dentro, não pensamos nisso. Estávamos a querer ajudar os nossos colegas. Sabíamos que o Feyenoord, depois de ter sofrido o golo, ia pressionar-nos, e estávamos a fazer ali alguns ajustes que às vezes o mister não consegue transmitir lá para dentro, e estávamos a ajudar os nossos colegas a que o resultado ficasse assim. E, felizmente, ficou. E ficámos todos contentes».

Sp. Braga melhor na segunda parte

«Apesar de estarmos empatados ao intervalo, acho que também tivemos as nossas oportunidades para marcar. Acho que tivemos sempre o controle do jogo. Como disse, tivemos de sofrer, mas sofremos juntos. Sabíamos que não podíamos sofrer golos desta equipa, e sabíamos que as nossas oportunidades iam chegar. E, felizmente, chegou. Acho que o golo do Fran [Navarro] é merecido, tanto para ele como para o grupo. Queríamos iniciar esta competição em que o Sp. Braga tem história da melhor maneira possível, e conseguimos que os três pontos ficassem aqui em Braga, e a equipa vai estar toda de parabéns».

Liga Europa melhor que a do ano passado

«Claro. Esse é o nosso objetivo. Sabemos que ao jogar na Europa, jogamos de três em três dias, há cansaço, há fadiga, mas acho que jogámos todos este jogo bem fisicamente e, principalmente, bem psicologicamente, que era importante. E acho que a vitória é merecida, e estamos de parabéns».

Já segue o canal de Whatsapp do Maisfutebol?