O Sporting de Braga recebe o Friburgo na noite desta quinta-feira (20h00), em jogo da primeira mão das meias-finais da Liga Europa, num jogo para o qual o treinador Carlos Vicens tem algumas ausências importantes, entre lesionados e castigados, que implicarão retoques no onze inicial.

Na antevisão ao duelo com os alemães, Vicens confirmou que o defesa Bright Arrey-Mbi e o médio Florian Grillitsch são ausências e, mais tarde, o extremo Gabri Martínez (que falhou o treino) aumentou as indisponibilidades, juntando-se-lhes o castigado Gabriel Moscardo. Este quarteto junta-se ao lote de baixas, que já tinha os também defesas Adrian Barisic e Sikou Niakaté e o médio Diego Rodrigues.

É possível, por isso, que além da ausência forçada de Moscardo – titular na derrota por 2-1 ante o Santa Clara – e da rotação feita por Vicens, que haja um total de oito mudanças no onze inicial para o duelo desta noite.

Confira, na galeria associada, o onze provável do Sporting de Braga, para um jogo que pode seguir, ao minuto, no Maisfutebol.

Do lado do Friburgo, o treinador Julian Schuster deve apresentar a equipa sem restrições e na máxima força, sendo este o provável onze inicial. Uma das grandes dúvidas é entre Jordy Makengo e Christian Günter do lado esquerdo da defesa, mas Günter fez os 90 minutos na derrota por 4-0 do passado domingo ante o Borussia Dortmund.

- FRIBURGO: Noah Atubolu; Philipp Treu, Matthias Ginter, Philipp Lienhart, Jordy Makengo; Johan Manzambi, Max Eggestein; Jan-Niklas Beste, Yuito Suzuki, Vincenzo Grifo; Igor Matanovic.