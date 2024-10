O defesa-central alemão Arrey-Mbi foi chamado pelo treinador Carlos Carvalhal para a deslocação do Sp. Braga ao terreno dos gregos do Olympiakos, na quinta-feira, em jogo da segunda jornada da fase de liga da Liga Europa.

O atleta falhou as duas últimas partidas dos minhotos devido a castigo, após uma expulsão diante do Vitória de Guimarães, por uma cabeçada diante do Nélson Oliveira. Agora de volta às opções do técnico.

Carlos Carvalhal chamou ainda os jovens da equipa B - Jónatas Noro e João Vasconcelos. Isso acontece após saber que não pode contar com Robson Bambu, Paulo Oliveira, João Moutinho e Rodrigo Zalazar, que continuam lesionados.

A comitiva minhota parte esta terça-feira, às 15h30, para a Grécia. Na quarta-feira, o treinador, Carlos Carvalhal, e um jogador fazem a conferência de imprensa de antevisão da partida, às 16h15.

Sp. Braga e Olympiakos defrontam-se a partir das 17h45 de quinta-feira, no Estádio Georgios Karaiskakis, no Pireu, na Grécia.

Lista dos 23 convocados:

- Guarda-redes: Matheus, Tiago Sá e Lukas Hornicek.

- Defesas: Victor Gómez, João Ferreira, Jónatas Noro, Arrey-Mbi, Adrián Marín, Niakaté e Yuri Ribeiro.

- Médios: Vitor Carvalho, André Horta, Gorby, Gharbi, João Vasconcelos e João Marques.

- Avançados: Bruma, Rafik Guitane, Ricardo Horta, Roger, El Ouazzani, Gabri Martinez e Roberto Fernández.