Já são conhecidos os jogadores que integram a lista do Sp. Braga para a fase de liga da Liga Europa.

De acordo com as escolhas divulgadas na UEFA, esta quinta-feira, o destaque vai para a inclusão dos mais recentes reforços da formação minhota, João Ferreira, Yuri Ribeiro, Rafik Guitane e Gharbi, mas também para as ausências de Serdar Saatçi e Simon Banza. Além disso, os bracarenses inscreveram também oito jogadores da lista B, onde está incluído Roger Fernandes.

Recorde-se que o Sp. Braga dá o pontapé de saída na competição com a visita ao terreno da Roma e de seguida a receção à outra equipa da capital italiana, a Lazio. Os comandados de Carlos Carvalhal vão também medir forças com o Olympiakos (fora de casa), o Maccabi Tel-Aviv (casa), o Bodo-Glimt (casa), o Saint-Gilloise (fora de casa), o Hoffenheim (casa) e o Elfsborg (fora de casa).

Confira a lista completa do Sp. Braga para a Liga Europa:

Guarda-redes: Matheus, Tiago Sá e Hornicek;

Defesas: Víctor Gómez, Niakaté, Robson Bambu, Paulo Oliveira, João Ferreira, Adrián Marín, Yuri Ribeiro, Arrey-Mbi e José Pedro;

Médios: Vítor Carvalho, André Horta, Zalazar, João Moutinho e Gorby;

Avançados: Bruma, Ricardo Horta, El Ouazzani, Gharbi, Rafik Guitane, João Marques, Gabri Martínez e Roberto Fernández.