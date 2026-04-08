O treinador do Sporting de Braga, Carlos Vicens, operou duas mexidas no onze para a receção ao Betis, da primeira mão dos quartos de final da Liga Europa.

Diego Rodrigues e Florian Grillitsch são titulares, enquanto João Moutinho e Fran Navarro, que tinham começado de início na vitória em Moreira de Cónegos (1-0), estão no banco para a partida desta tarde.

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Já no lado do conjunto de Sevilha, Manuel Pellegrini faz uma autêntica revolução e muda quase meia equipa. Aitor Ruibal, Cucho Hernández, Pablo Fornals, Marc Bartra e Sofyan Amrabat repetem a titularidade, em relação ao empate (0-0) com o Espanhol.

O Sp. Braga recebe o Betis a partir das 17h45.

ONZES OFICIAIS

SP. BRAGA: Hornicek; Lagerbielke, Niakaté E Arrey-Mbi; Victor Gómez, Diego Rodrigues, Gorby, Florian Grillitsch e Gabri Martínez; Pau Victor e Ricardo Horta.

Suplentes do Sp. Braga: Tiago Sá; João Carvalho, Leonardo Lelo, Vítor Carvalho, Moutinho, El Ouazzani, Paulo Oliveira, Moscardo, Dorgeles, Tiknaz, Fran Navarro e Da Rocha.

BETIS: Pau López; Aitor Ruibal, Marc Bartra, Natan e Ricardo Rodríguez; Marc Roca, Álvaro Fidalgo e Sofyan Amrabat; Pablo Fornals, Abde Ezzalzouli e Cucho Hernández.

Suplentes do Betis: Valles; Adriãn, Belleín, Diego Llorente, Altimira, Antony, Ávila, Riquelme, Deossa e Pablo Garcia.