Finalizada esta quinta-feira europeia, já são conhecidos os 13 duelos da terceira pré-eliminatória da Liga Europa 2025/26, com o Sporting de Braga incluído e a ter pela frente o Cluj, da Roménia.

Os minhotos afastaram o Levski Sófia, com um golaço de Fran Navarro, no prolongamento (1-0), o mesmo resultado que o Cluj obteve ante o Lugano, também no prolongamento.

Dos 13 jogos, a terceira pré-eliminatória tem sete duelos no caminho das ligas. Do total dos 14 clubes, oito apuraram-se da segunda pré-eliminatória (entre eles o Sp. Braga), três já estavam diretamente apurados (PAOK, Wolfsberger e Fredrikstad) e três são os derrotados da segunda pré-eliminatória da Liga dos Campeões no caminho das ligas (Brann, Panathinaikos e Servette).

No caminho dos campeões, estão os restantes seis jogos: os 12 clubes presentes são os derrotados da segunda pré-eliminatória do caminho dos campeões da Liga dos Campeões.

A primeira mão está agendada para a próxima quinta-feira, dia 7, sendo a segunda mão dia 14. Mas antes disso, realiza-se o sorteio do play-off, agendado para segunda-feira, dia 4.

Se os apurados seguem para o play-off da Liga Europa, os derrotados vão jogar o play-off da Liga Conferência.

OS JOGOS DA 3.ª PRÉ-ELIMINATÓRIA

Caminho das ligas:

Cluj-SP. BRAGA

Fredrikstad-Midtjylland

AEK Larnaca-Legia Varsóvia

Servette-Utrecht

Panathinaikos-Shakhtar Donetsk

BK Hacken-Brann

PAOK-Wolfsberger