O Sp. Braga defronta nesta quinta-feira, em Bruxelas, o Saint-Gilloise e o treinador da equipa belga deixou elogios ao conjunto português, mas garantiu que tem armas para levar a melhor.

«O Sp. Braga é uma equipa com muita qualidade técnica e um treinador experiente. O sistema é semelhante ao nosso, tem jogadores rápidos e técnicos. Será um bom adversário, mas, se estivermos ao nosso nível, poderemos lutar pelos três pontos», projetou Sébastien Pocognoli na conferência de antevisão ao jogo da 7.ª jornada da Liga Europa.

Nem o leque considerável de jogadores indisponíveis - Kevin Mac Allister, Charles Vanhoutte e Anan Khalaili por castigo, além dos lesionados Castro-Montes e Sofiane Boufal. retirou otimismo ao treinador de 37 anos. «É certo que a lista de convocados é muito menor do que a dos últimos jogos, mas isso faz parte de uma temporada longa e cabe ao treinador encontrar soluções. Vamos ter uma boa equipa em campo», prometeu o antigo lateral internacional belga.

A equipa belga chega a esta partida com 8 pontos, e lugar de play-off, mas sabendo que um mau resultado pode atirá-la para fora dos 24, onde o Sp. Braga, com 7 pontos, não está. «Ainda não pegamos nas calculadoras. Devemos primeiro focar-nos no nosso desempenho e tentar somar pontos. Se assim for, aumentamos as nossas hipóteses de classificação. Temos um jogo em casa e, como no campeonato, faremos o nosso melhor vencer», rematou o técnico.