O Lincol «quer ser um oponente forte» diante do Sporting de Braga, que no entender do treinador Juan Bezares é «uma grande equipa». Após a derrota por 4-0 na primeira mão do play-off de acesso à Liga Europa, o técnico da formação de Gibraltar está ciente das dificuldades que vai enfrentar.

Motivação após a derrota por 4-0

«É bastante complicado, a eliminatória está muito difícil, mas para nós estar aqui já é um triunfo. Somos uma equipa pequena, mas com um coração muito grande e vamos trabalhar muito para defender este escudo.»

Avançado veterano Lee Casciaro, de 43 anos, vai ter um «prémio»

«Joga aqui desde quando o clube não pagava salários e eram os jogadores que pagavam o seu próprio equipamento. Ele vai ter esse prémio e vai jogar.»

Bernardo Lopes, português que é capitão do Lincoln

«Todos os jogos servem para alguma coisa e o último [a derrota com o Sporting de Braga] vai ajudar-nos a crescer. Baixar os braços, nunca, é futebol e pode acontecer muita coisa, vamos a jogo com mentalidade positiva.»

«É um palco para todos nós. Estamos a jogar um play-off de uma competição europeia e temos aqui todos os ingredientes para poder dar o salto, para nos mostrarmos, para dar o salto para uma liga mais competitiva. Se for para Portugal, melhor ainda.»