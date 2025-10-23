Já há equipas iniciais para o Sp. Braga-Estrela Vermelha, jogo da terceira jornada da fase de liga da Liga Europa, com início agendado para as 17h45 desta quinta-feira e acompanhamento AO MINUTO no Maisfutebol.

Em relação à vitória por 1-0 em Bragança, para a Taça de Portugal, o treinador Carlos Vicens faz regressar a maior parte das principais opções, mantendo apenas Víctor Gómez, Arrey-Mbi, João Moutinho e Gorby. Hornicek, Lagerbielke, Leonardo Lelo, Zalazar, Gabri Martínez, Fran Navarro e Ricardo Horta (autor do golo do triunfo para a Taça) são as novidades. Saem Tiago Sá, Nuno Matos, Dorgeles, Grillitsch, Pau Victor, El Ouazzani e Sandro Vidigal.

Nota, no banco de suplentes, para a primeira chamada às opções de um jogo da equipa principal, de Fodé Pascoal, que leva seis jogos e um golo pela equipa B esta época.

No Estrela Vermelha, destaque para as presenças do guarda-redes ex-Sp. Braga, Matheus, no onze inicial, assim como do médio Tomás Händel, ex-Vitória.

_

As equipas para o Sp. Braga-Estrela Vermelha:

SP. BRAGA: Hornicek; Víctor Gómez, Lagerbielke, Arrey-Mbi, Leonardo Lelo; Gorby, João Moutinho, Zalazar; Gabri Martínez, Fran Navarro, Ricardo Horta.

ESTRELA VERMELHA: Matheus; Seol Young-woo, Tebo, Rodrigão, Tiknizyan; Krunic, Tomás Händel; Radonjic, Kostov, Ivanic; Arnautovic.

Suplentes do Sp. Braga: Tiago Sá, Bellaarouch, El Ouazzani, Gabriel Moscardo, Pau Victor, Dorgeles, Yanis da Rocha, Diego Rodrigues, Nuno Matos, João Aragão, Fodé Pascoal, Sandro Vidigal.

Suplentes do Estrela Vermelha: Draskic, Gutesa, Bajo, Milson, Veljkovic, Olayinka, Bruno Duarte, Elsnik, Stankovic, Lekovic, Zaric, Avdic.

_

O norueguês Espen Eskas é o árbitro do jogo. Vai ser auxiliado pelos compatriotas Jan Erik Engan e Isaak Elias Bashevkin. No quarto árbitro vai estar o também norueguês Mohammad Usman Aslam. No vídeo-árbitro está o australiano Jarred Gillett, assistido pelo norueguês Kristoffer Hagenes.

Sp. Braga soma seis pontos na fase de liga. Venceu o Feyenoord em casa, por 1-0, seguindo-se a vitória por 2-0 ante o Celtic, na Escócia. Ocupa o terceiro lugar. O Estrela Vermelha é 26.º classificado, com um ponto. Empatou em casa ante o Celtic (1-1) e perdeu por 2-1 ante o FC Porto, no Dragão.