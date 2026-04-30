O Presidente da República, António José Seguro, e o primeiro-ministro, Luís Montenegro, vão estar presentes esta quinta-feira na Pedreira na receção do Sp. Braga aos alemães do Friburgo, no jogo primeira mão das meias-finais da Liga Europa.

Será o primeiro evento desportivo de António José Seguro como Presidente da República, eleito a 8 de fevereiro do presente ano, sucedendo no cargo a Marcelo Rebelo de Sousa, assumido adepto do clube bracarense e que também estará presente no Estádio Municipal de Braga.

Segundo fonte oficial do Sp. Braga, também a ministra da Cultura, Juventude e Desporto, Margarida Balseiro Lopes, e o secretário de Estado do Desporto, Pedro Dias, estarão presentes no recinto dos minhotos.

O jogo tem início marcado para as 20h00, enquanto a segunda mão, na Alemanha, está marcada para a próxima quinta-feira, 7 de maio.