O extremo espanhol Gabri Martínez, lesionado, é baixa no Sp. Braga para a receção aos alemães do Friburgo, na quinta-feira, numa partida referente à primeira mão das meias-finais da Liga Europa.

O jogador de 23 anos, que vinha sendo aposta do treinador Carlos Vicens, sofreu uma lesão muscular e não esteve presente no treino desta quarta-feira dos minhotos, aberto 15 minutos à comunicação social, falhando, pelo menos, o jogo europeu e com o Estoril, no domingo, da 32.ª jornada da Liga portuguesa.

Para o encontro com o Friburgo, o técnico espanhol não pode contar ainda com Barisic, Niakaté, Arrey-Mbi, Diego Rodrigues e Grillitsch, todos lesionados, nem com Moscardo, castigado.

Dadas as várias ausências, Carlos Vicens chamou ao treino desta quarta-feira os jovens Jónatas Noro, Afonso Sousa, João Vasconcelos, Luisinho, António Gil e Rodrigo Silva, que alinham habitualmente na equipa B, ainda que, alguns deles, tenham já jogado pela equipa principal arsenalista.

Sp. Braga e Friburgo defrontam-se a partir das 20h00 de quinta-feira, no Estádio Municipal de Braga, jogo que será arbitrado pelo inglês Anthony Taylor. Pode acompanhar a partida, ao minuto, pelo Maisfutebol.