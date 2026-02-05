O mercado de transferências de inverno trouxe três reforços para o Sp. Braga e os arsenalistas não perderam tempo em atualizar a lista do plantel disponível para a Liga Europa.

O Sp. Braga inscreveu todos os novos jogadores para a fase seguinte das provas europeias, confirmou o Maisfutebol.

O defesa-central Barisic, proveniente do Basileia, o jovem avançado Merheg, que assinou a custo zero, e ainda o médio defensivo Tiknaz, vindo do Besiktas, serão todos opção para Carlos Vicens.

Em sentido inverso, saem João Marques (emprestado ao Casa Pia), Robson Bambu (vendido ao Atlético San Luis, do México) bem como João Matos, que pertence aos quadros da equipa B arsenalista.

De recordar, a boa prestação do Sp. Braga permitiu aos «Guerreiros do Minho» o apuramento direto para os oitavos de final da Liga Europa, tal como ao FC Porto.