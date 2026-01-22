O Sp. Braga recebe o Nottingham Forest, esta quinta-feira (20h00), a contar para a sétima e penúltima jornada da fase de liga da Liga Europa. Os arsenalistas entram em campo sabendo que pelo menos um empate garante o play-off.

A grande baixa é Rodrigo Zalazar. O uruguaio viu o cartão vermelho direto no empate (1-1) com o Rangers em novembro. Assim, o dez bracarense cumpre esta quinta-feira o segundo e último jogo de castigo na competição.

Fran Navarro, ponta-de-lança de 27 anos, deverá ser o homem escolhido por Vicens para substituir Zalazar no onze.

O Sp. Braga é atualmente sétimo com 13 pontos, seguido do FC Porto, oitavo com 12. Os oito primeiros lugares garantem um lugar direto nos oitavos da competição.

Uma vitória coloca os arsenalistas em grande posição para garantir a qualificação direta. Porém, um empate basta para garantir, pelo menos, um lugar nos play-off.

Já o adversário, Nottingham Forest, é 11.º com 11 pontos. Uma vitória na Pedreira permite que os ingleses ultrapassem a equipa de Carlos Vicens na tabela classificativa.

Veja, na galeria associada, o onze provável do Sp. Braga para o encontro que poderá acompanhar AO VIVO aqui no site do Maisfutebol.