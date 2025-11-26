Danny Röhl garante que os principais objetivos do Rangers para o duelo desta quinta-feira (20h) com o Sp. Braga é «dar luta» e estar «à altura» do desafio. O técnico da formação escocesa antevê um jogo duro, diante do quarto classificado desta fase de liga da Liga Europa:

Análise ao Sp. Braga

«O Sp. Braga vem aqui confiante e será um jogo duro. Quero que a equipa melhore o desempenho dos dois últimos jogos europeus e esteja à altura do desafio.»

Consistência do Rangers na época

«Temos de treinar ao mais alto nível e trabalhar arduamente. É nossa responsabilidade puxarmos pelo apoio dos nossos adeptos e darmos luta. No futebol, a consistência é importante e tem-nos faltado em alguns momentos.»