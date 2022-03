O Sporting de Braga vai defrontar o Rangers nos quartos de final da Liga Europa, ditou o sorteio realizado esta sexta-feira. Os dois emblemas encontraram-se pela primeira e única vez em 2019/20 nos 16 avos de final.



Os bracarenses perderam os dois jogos diante dos protestantes e foram eliminados: 3-2 no Ibrox e 1-0 na Pedreira. O jogo da primeira mão, na Escócia, certamente que ainda está atravessado nas gargantas dos responsáveis minhotos.



O Sp. Braga, treinado por Ruben Amorim, esteve a ganhar por 2-0 no Ibrox com golos de Fransérgio e Abel Ruiz, mas permitiu a reviravolta da equipa então orientada por Steven Gerrard com um bis de Hagi e um golo de Aribo. Na segunda mão os escoceses confirmaram o apuramento com um golo de Ryan Jent



Chegou a hora da «vingança»?