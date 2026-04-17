A UEFA confirmou que o Sporting de Braga vai receber o Friburgo a 30 de abril, na primeira mão das meias-finais da Liga Europa. O jogo na Alemanha vai disputar-se uma semana depois, a 7 de maio.

Tanto o jogo no Estádio Municipal de Braga como o duelo no Europa-Park estão marcados para as 20h00.

A data e horário da partida na Pedreira estavam sujeitos a alteração, isto porque, caso o FC Porto tivesse eliminado o Nottingham Forest, o Sp. Braga teria de jogar um dia antes, a 29 de abril, uma quarta-feira, às 17h45.

De resto, esse não era um cenário inédito para o Sp. Braga, que viu as receções ao Ferencvàros e ao Betis serem antecipadas em um dia, visto que os regulamentos da UEFA impedem que dois clubes do mesmo país localizados num raio de 50 quilómetros entre si joguem no mesmo dia. Como o FC Porto teve melhor classificação do que o Sp. Braga na fase de liga, tinha primazia no dia original do encontro sempre que cada equipa alinhasse em casa.

Recorde-se que a outra meia-final da Liga Europa será inteiramente inglesa, entre Aston Villa e Nottingham Forest, disputada também a 30 de abril e 7 de maio.