O Sp. Braga anunciou os convocados para a visita ao Friburgo, na quinta-feira (20h), que decide uma vaga na final da Liga Europa. A grande novidade é Ricardo Horta, capitão dos bracarenses, que saiu lesionado no jogo da primeira mão. O prognóstico, recorde-se, afastava o avançado dos próximos dois jogos – o Estoril para Liga e a segunda mão na Alemanha.

Esta quarta-feira, Horta treinou à parte antes da viagem para a Alemanha.

Carlos Vicens conta, assim, com todos os "pesos pesados" para Friburgo. Resta conhecer a condição física de Ricardo Horta – que saiu logo aos 25 minutos com problemas musculares no triunfo na Pedreira (2-1).

O Sp.Braga está a 90 minutos – pelo menos – de validar o passaporte para Istambul.

Confira os 24 convocados

Guarda-redes: Lukas Hornicek, Tiago Sá e Bellaarouch.

Defesas: Lelo, Lagerbielke, Paulo Oliveira, Afonso Sousa, Jónatas, Victor Gomez e Yanis da Rocha.

Médios: João Moutinho, Gabriel Moscardo, Gorby, M. Dorgeles, Tiknaz, Zalazar, Luisinho e Vitor Carvalho.

Avançados: El Ouazzani, Fran Navarro, Pau Víctor, Gabri Martínez, Ricardo Horta e Rodrigo Silva.