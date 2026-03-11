O Sp. Braga divulgou a lista de 23 convocados por Carlos Vicens para a deslocação ao reduto do Ferencváros, na primeira mão dos «oitavos» da Liga Europa.

Nota para os regressos de Niakaté e El Ouazzani às opções do técnico, sendo que o central francês não soma qualquer minuto pela equipa principal desde 22 de janeiro, quando os bracarenses venceram o Nottingham Forest.

Já o avançado marroquino também realizou o último jogo pelo Sp. Braga antes da lesão para a Liga Europa, a 11 de dezembro, com a vitória por 1-0 no reduto do Nice.

O encontro está marcado para as 20h desta quinta-feira, em Budapeste.

Confira a lista de convocados para o Sp. Braga:

Guarda-redes: Lukas Hornicek, Tiago Sá e João Carvalho.

Defesas: Niakaté, Lelo, Lagerbielke, Paulo Oliveira, Arrey-Mbi e Yanis Da Rocha.

Médios: João Moutinho, Gabriel Moscardo, Grillitsch, Gorby, M. Dorgeles, Diego Rodrigues, Tiknaz e Zalazar.