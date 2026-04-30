Victor Gomez teve de ser transportado ao hospital após o embate entre o Sp. Braga e o Friburgo, que os arsenalistas venceram (2-1) em jogo da 1.ª mão das meias-finais da Liga Europa, disputado na pedreira.

O técnico arsenalista, Carlos Vicens, adiantou após o jogo na flash interview, que o lateral teria uma fratura na mão esquerda e, por esse motivo, teve mesmo de ser transportado a uma unidade hospitalar.

A CRÓNICA DO JOGO

De resto, Victor Gomez terminou o jogo em dificuldades com a mão ligada a partir do minuto 64. Após uma queda, em que apoiou mal o braço, o lateral ficou de imediato agarrado à mão.

Assistido fora das quatro linhas, acabou por jogar a reta final do jogo com uma liga na mão, indo ao hospital após o final do encontro. O lateral foi decisivo nos dois golos do Sp. Braga.