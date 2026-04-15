O Sp. Braga realizou o último treino antes da viagem para Espanha, mais concretamente Sevilha, onde vai medir forças com o Betis, na segunda mão dos «quartos» da Liga Europa.

Rodrigo Zalazar foi a grande novidade na sessão orientada por Carlos Vicens, que teve grande parte do plantel à disposição, exceto os três jogadores que estão a contas com as respetivas lesões.

Barisic não joga desde fevereiro e recentemente o técnico também ficou a saber que não pode contar com Niakaté para o que resta da temporada, sendo que Diego Rodrigues vai também parar seis semanas.

Os bracarenses procuram chegar às meias-finais da competição e para isso precisam de vencer no reduto do Betis, face ao 1-1 que se registou na primeira mão, há cerca de uma semana.

O Betis-Sp. Braga está agendado para as 20 horas de quinta-feira e pode ser seguido, ao minuto, no Maisfutebol.