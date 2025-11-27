Liga Europa
Sp. Braga: Zalazar pediu desculpa pela expulsão no balneário
Médio uruguaio deixou os bracarenses em inferioridade numérica no duelo com o Rangers
Rodrigo Zalazar foi expulso na visita do Sporting de Braga ao Rangers (1-1), mas pediu desculpa aos colegas de equipa pelo erro que cometeu.
Logo após o duelo desta quinta-feira em Glasgow, o internacional uruguaio pediu a palavra no balneário e desculpou-se perante todos os colegas e equipa técnica pela reação que teve no episódio que resultou na expulsão, na segunda parte.
Aos 61 minutos, Zalazar sofreu uma falta e desentendeu-se com Nicolas Raskin. O médio do Sp. Braga encostou a cabeça ao adversário e o lance até passou despercebido ao árbitro da partida, que foi alertado pelo VAR e, depois, exibiu o cartão vermelho.
