Declarações de Stanislav Genchev, treinador do Ludogorets, na sala de imprensa do Estádio Municipal de Braga, após a derrota (4-2) em jogo do Grupo F da Liga Europa:

«Penso que o resultado é justo, olhando ao jogo que as duas equipas fizeram esta noite. Na primeira parte o Braga esteve superior e criou muitas situações de golo. A segunda parte foi mais equilibrada, mas não conseguimos aproveitar as situações que criámos. A situação está complicada no nosso grupo».