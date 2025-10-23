O treinador do Estrela Vermelha, Vladan Milojevic, mostrou-se confiante antes da visita ao Sporting de Braga, marcada para as 17h45 de quarta-feira, a contar para a terceira jornada da fase de liga da Liga Europa. também Rodrigão, antigo defesa do Gil Vicente recordou os encontros na «cidade dos Arcebispos».

«Queremos jogar para ganhar»

«Espero um bom jogo e vamos jogar para ganhar. Os nossos jogadores estão preparados e temos confiança na qualidade deles, mas cada detalhe é decisivo. O Sp. Braga é um bom adversário, mas queremos controlar o jogo e não há motivos para receios. [...] Queremos mostrar mais do que até agora. É importante seguir o plano e acreditar em nós».

Matheus regressa a uma casa especial

«Ter jogado aqui quase 11 anos mostra a qualidade dele. Existe a emoção de voltar e ele vai dar o máximo».

Ricardo Horta em destaque

«O Sp. Braga tem bastantes jogadores com qualidade, mas há sempre alguém que sobressai. O Ricardo Horta tem muitas qualidades e temos de prestar atenção a ele, mas também ao resto da equipa, que é muito tecnicista. As equipas portuguesas têm dos melhores jogadores do mundo e estão sempre nas competições europeias».

Rodrigão também avisa: «Jogar em Braga é sempre difícil»

«Jogar em Braga é sempre muito difícil. É uma equipa com intensidade e muita qualidade técnica. Vamos encontrar dificuldades, mas tivemos muito tempo para trabalhar para este jogo. [...] O Sp. Braga joga um futebol mais coletivo. O FC Porto tem mais individualidades que podem decidir, mas nós também temos pontos fortes para poder ganhar».