Julian Schuster, treinador do Friburgo, falou em conferência de imprensa de antevisão ao jogo com o Sp. Braga, desta quinta-feira (20h15), a contar para a 2.ª mão das «meias» da Liga Europa. O técnico alemão relembrou o jogo dos minhotos em Sevilha, ressalvou a importância dos pormenores e lamentou uma baixa importante por lesão.

Sp. Braga acredita até ao final

«O Sp. Braga tem uma equipa que não pára de acreditar, como se viu no jogo em Sevilha (com o Betis, da segunda mão dos "quartos") em que a perder por 2-0 deu a volta.»

Apoio dos adeptos é fundamental

«São esses pormenores que podem decidir um jogo e em que temos que acreditar e que lutar por eles. O Sp. Braga tem essa experiência, mas nós também a temos. A jogar em casa, com os nossos adeptos, precisamos do seu apoio para esta luta.»

«Temos de ter consciência de que estamos numa meia-final, o Sp. Braga tem qualidade em posse de bola, faz bem isso, mas nós também temos qualidade e preparámo-nos bem.»

«É doloroso quando perdes um jogador, as lesões nunca ocorrem no momento certo e é muito inoportuno para ele, mas por outro lado é uma oportunidade para outros e também para sermos ainda mais unidos.»