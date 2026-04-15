Víctor Gómez, defesa do Sp. Braga, aborda o encontro a contar para a segunda mão dos quartos de final da Liga Europa. O lateral espanhol destaca a vontade de vencer e seguir em frente na competição.

Ala direito dá mais liberdade para atacar

«Dentro de campo atacamos e defendemos todos. Estou a gostar de jogar como ala direito. Quando entro vou feliz e dou o melhor para ajudar a equipa e os meus colegas.»

Seleção espanhola é um sonho, mas o foco é a Liga Europa

«Qualquer jogador sonha em chegar à seleção, mas o foco está no jogo de amanhã. Vai ser um jogo muito difícil e, se olhar para trás, vai ser o jogo mais importante da minha carreira. Queremos muito chegar às meias-finais.»

Pressão na visita ao reduto do Betis?

«A pressão tem de ser positiva. A equipa sabe que o estádio vai estar cheio, mas vamos usar isso como força para chegar à próxima fase.»