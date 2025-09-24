Declarações de Van Persie, treinador do Feyenoord, na sala de imprensa do Estádio Municipal de Braga, após a derrota (1-0) frente ao Sp. Braga no primeiro jogo da fase de liga da Liga Europa:

«Nunca é bom perder um jogo, considero que fizemos o suficiente para não perder o jogo. Não fizemos o suficiente esta noite, especialmente no plano ofensivo. Na minha opinião o empate era o resultado mais justo, mas já sabemos que o futebol se define nos detalhes e em momentos. Nós não estivemos ao nosso nível, o Braga fez um bom jogo e acabou por vencer».