Carlos Vicens, treinador do Sp. Braga, garantiu que a equipa vai estar «unida» e «focada» para o jogo com o Feyenoord, da primeira jornada da Liga Europa, marcado para esta quarta-feira, pelas 20h:

A mentalidade para receber o Feyenoord

«Temos pela frente um rival que teve um grande início de temporada e que não vai tornar as coisas fáceis, mas estamos concentrados no nosso processo. Temos de demonstrar o espírito competitivo e a união que já demonstrámos na partida de domingo. Temos de crescer com esse jogo. E queremos ser brindados com uma vitória, queremos usar estas ganas de ganhar para fazermos um bom jogo. Temos de fazer as coisas bem em muitos aspectos de jogo e estou convencido de que amanhã a equipa vai estar unida, forte e que não pode dar nenhuma bola por perdida. Assim, pouco a pouco, é que podemos avançar e ganhar a partida. Uma competição nova, um jogo especial contra uma equipa grande - aí temos um monte de coisas que têm de nos trazer a energia e a motivação necessárias para um jogo diante dos nossos adeptos».

O que acha de Robin Van Persie?

«Nós sabemos que tem feito um trabalho excelente, mesmo na última época foram muito longe na Liga dos Campeões, só perderam contra o Inter [oitavos de final], equipa que chegou à final. Têm tido um excelente inicio de época e só perderam para o Fenerbahçe [na terceira pré-eliminatória de acesso à Liga dos Campeões]. É inegável que será um jogo complicado e é um facto que Robin Van Persie tem feito um bom trabalho».

Feyenoord é favorito a conquistar a prova?

«Este novo formato é difícil de prever. Para os adeptos é empolgante. Estamos focados em nós mesmos e estamos a trabalhar para isso. Amanhã [quarta-feira] daremos o nosso melhor e queremos dar uma alegria aos nossos adeptos, passando-lhes energia e recebendo de volta também».

Sp. Braga não vai ter tanta bola

«Temos de estar preparados para o que o Feyenoord fizer no jogo. Obviamente que é uma equipa que tem a sua maneira de jogar e temos de estar preparados para a maneira como vão pressionar ou atacar. Mas a nossa preparação não vai mudar. Amanhã [quarta-feira] vai ser um jogo em que, à parte dos elementos táticos, a ambição e a união vão ter de superar e transmitir a energia para tentar ganhar».

Meta do Sp. Braga na competição

«Ganhar amanhã [quarta-feira]. O que temos de fazer é ver o jogo como um encontro muito importante. Cada jogo cobra um nível de importância muito alto. Para ganhar este tipo de jogos tens de oferecer energia, controlar os tempos de jogo e ser uma equipa sólida. Todas as equipas que aqui estão têm os seus objetivos. Queremos somar o máximo número de pontos e seguir para a próxima fase».

Já segue o canal de Whatsapp do Maisfutebol?