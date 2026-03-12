Carlos Vicens, treinador do Sp. Braga, em declarações na conferência de imprensa após a derrota (2-0) em casa do Ferencváros, a contar para a 1.ª mão dos «oitavos» da Liga Europa.

Ninguém desiste

«É altura de começarmos a lutar por uma reviravolta. Já falei com os jogadores. Disse-lhes: ‘rapazes, sei que dói. Tem de doer. Temos de fazer melhor do que hoje, mas não há tempo para arrepender’. Lutámos durante vários meses para estar nesta ronda. Tivemos muito bem até agora. Agora que estamos nessa fase, embora doa o resultado de hoje, mesmo até a exibição, ninguém desiste. Todos os membros do clube têm de começar a acreditar que podemos vencer na próxima semana. No jogo vamos novamente lutar para dar a reviravolta.»

Mais eficácia teria mudado o jogo

«Temos de ser melhores e de ser capazes de preparar bem. Temos de chegar todos a este jogo com níveis de energia altíssimos e um nível de ambição muito fortes para dar a volta. Primeiro marcar um golo, depois marcar outro para empatar a eliminatória e marcar o terceiro para dar a volta. Há coisas a melhorar. Obviamente sabíamos que hoje não ia ser fácil ter muitas oportunidades. As que criamos não foram claríssimas, mas creio que suficientes. Se tivéssemos sido um pouco mais ‘finos’ teríamos marcado um golo que teria mudado o rumo do jogo. Não há desculpas. Sabemos que temos de melhorar e já estamos focados nisso.»