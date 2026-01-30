Carlos Vicens, treinador do Sp. Braga, em declarações na flash interview após o empate (0-0) com o Go Ahead Eagles, a contar para a derradeira jornada da Liga Europa.

Poucas ocasiões para o adversário

«Jogámos contra uma equipa que tem as suas armas e joga bem. A nossa pressão ocorreu muito mais no meio-campo adversário do que no nosso e isso evitou que sofrêssemos ocasiões de golo. Parte do êxito hoje passa por aí.»

Faltou dinâmica com bola

«Com bola, faltou mais dinâmica porque eles também foram muito agressivos, num campo muito rápido, molhado da neve que caiu hoje e, com a sua dimensão física, não era fácil. Há que valorizar o ponto conquistado, soubemos manter a estabilidade emocional, tentámos não ser afetados pelos outros resultados.»

Mérito pela campanha

«Nos últimos minutos, gerimos o ponto, com alguma aproximação perigosa em que quase fizemos golo. O objetivo está cumprido, 17 pontos. Com o calendário que tivemos e os adversários que enfrentámos, é muito meritório. Agora, é concentrarmo-nos no campeonato, num mês de fevereiro que vai ser muito exigente.»

Não foi um jogo brilhante

«Tentamos assumir uma ideia de jogo em que a equipa trabalhe muito com e sem bola, que queira ter a bola, com personalidade e queira controlar os jogos. Depois, jogamos com adversários que permitem isso mais ou menos, sabendo que, em certos momentos, temos que saber sofrer porque faz parte do futebol. Nestes 40 jogos, a equipa foi adquirindo isso. Obviamente que não foi um jogo brilhante, mas a equipa desgastou-se, trabalhou em equipa para conseguir o objetivo que era o apuramento direto nos oito primeiros.»