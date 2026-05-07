Victor Gómez, defesa do Sp. Braga, em declarações na flash interview da Sport TV após a derrota (3-1) frente ao Friburgo, a contar para a segunda mão das «meias» da Liga Europa.

A equipa não merecia

«Esta equipa não merecia. É certo que o futebol é assim... coloca-te dificuldades. Tínhamos de ter sido melhores, é claro. O Friburgo é um justo vencedor porque nos dois jogos conseguiram um melhor resultado. Só podemos sair de cabeça levantada e com orgulho de ter representamos o Sp. Braga como merece. Dar os parabéns a toda a equipa e aos adeptos que nos apoiam durante toda a época. Voltaremos de certeza.»

Reduzidos desde cedo

«A equipa sempre que esteve em inferioridade numérica provou a garra e o compromisso. Sacrificámo-nos pelo companheiro que temos ao lado. Confiamos em todos.»

Lances polémicos no final

«Dentro de campo as emoções são muito diferentes. De fora vemos as coisas de forma mais clara. Há coisas que podem ser mais ou menos evidentes. O árbitro está para arbitrar e o VAR para ver as decisões polémicas. Se não viu nada então é nada. Temos de olhar para nós mesmos, analisar o que fizemos até aqui e dar os parabéns a todos.»