Vitor Gómez, jogador do Sp. Braga, em declarações na Flash Interview da DAZN, após o empate 1-1 frente ao Rangers, numa partida a contar para a quinta jornada da Liga Europa.

Jogo difícil

«Acho que a equipa na primeira parte se calhar podia ter feito algo mais, aquela defesa ao remate do Ricardo [Horta], aquele canto que tivemos podíamos ter aproveitado para fazer o 1-0. Depois sofremos o golo de penálti, e tivemos de ir atrás do resultado. Acho que a equipa na segunda parte veio com outra cara, tentou ser mais vertical, gerar mais ataques junto da baliza contrária. Acho que depois da expulsão do Zalazar fomos verdadeiramente equipa. Até com dez jogadores conseguimos ter muito mais ocasiões em todo o jogo e sendo realista, acho que merecíamos a vitória. Tivemos um par de ocasiões claras que podíamos ter ganho o jogo, mas com um ponto, seguimos em sétimo e estamos contentes.»

Espírito de luta do Sp. Braga

«Acho que é a 'alma dos guerreiros', lutamos até ao fim, até ao último minuto e a equipa representa o emblema do Sp. Braga em todos os jogos. Os adeptos também veem isso estamos todos em conjunto.»

Quatro jogos seguidos fora de casa

«Acho que temos de nos focar jogo a jogo, agora na segunda temos o jogo do Arouca que vai ser muito importante na nossa caminhada na Liga. E temos de olhar só para esta preparação, para estar na melhor forma possível para jogarmos na segunda.»