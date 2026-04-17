O Sp. Braga alcançou uma qualificação histórica para as «meias» da Liga Europa, depois de vencer o Betis por 4-2. Porém, nem tudo foram rosas.

Dentro das quatro linhas, a noite foi mágica para os minhotos, com uma «remontada» que devolve aos bracarenses a esta fase da competição 12 anos depois. Porém, nas bancadas, houve conflito entre a polícia espanhola e os adeptos do Sp. Braga

Os adeptos minhotos terão utilizado objetivo de pirotecnia, motivando a intervenção da polícia nacional. Há relatos de que alguns adeptos saíram feridos.

Veja aqui o momento da tensão: