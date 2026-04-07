Liga Europa
Há 28 min
VÍDEO: jogadores do Betis impressionados com a Pedreira
Staff da formação de Sevilha rendidos ao estádio do Sp. Braga
AL
Staff da formação de Sevilha rendidos ao estádio do Sp. Braga
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Antes do treino de preparação para o duelo diante do Sp. Braga, a contar para os quartos de final da Liga Europa (quarta-feira, 17h45), os jogadores do Betis foram filmados a admirar o palco da primeira mão da eliminatória.
Pela expressão, tanto na cara dos jogadores, como na de Manuel Pellegrini, os membros da formação de Sevilha ficaram admirados pela infraestrutura da Pedreira que, diga-se, é caso singular no futebol europeu.
Ora veja:
Relativamente ao jogo, recorde-se, a primeira mão dos quartos de final da Liga Europa está marcada para esta quarta-feira, às 17h45. Acompanhe o jogo aqui, ao minuto, no Maisfutebol.
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TAGS: Liga Europa Sp. Braga Betis Pedreira
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