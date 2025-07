O Sporting de Braga desatou o nulo na eliminatória ante o Levski Sófia com um golo de Fran Navarro, aos 104 minutos do prolongamento, no jogo da segunda mão da segunda pré-eliminatória.

Após cruzamento de Sandro Vidigal na esquerda, o avançado espanhol, que tinha entrado aos 79 minutos, fez o 1-0 de pé esquerdo, num pontapé de bicicleta na área, de primeira. Um grande golo!

O golo de Fran Navarro: