O Sp.Braga teve uma noite mágica, ao vencer o Friburgo na primeira mão das «meias» da Liga Europa. Porém, os bracarenses tiveram uma grande contrariedade: Ricardo Horta, capitão dos minhotos, saiu com queixas musculares.

O internacional português viu, portanto, o golo da vitória já em tempo de compensação no banco de suplentes. Porém, mesmo limitado, Horta não se impediu de festejar. O médio saiu a coxear na direção dos colegas.

Ora veja o momento: