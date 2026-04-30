Liga Europa
Há 53 min
VÍDEO: Ricardo Horta festeja golo do Sp. Braga a… coxear
Capitão dos minhotos saiu com queixas musculares frente ao Friburgo
Capitão dos minhotos saiu com queixas musculares frente ao Friburgo
O Sp.Braga teve uma noite mágica, ao vencer o Friburgo na primeira mão das «meias» da Liga Europa. Porém, os bracarenses tiveram uma grande contrariedade: Ricardo Horta, capitão dos minhotos, saiu com queixas musculares.
O internacional português viu, portanto, o golo da vitória já em tempo de compensação no banco de suplentes. Porém, mesmo limitado, Horta não se impediu de festejar. O médio saiu a coxear na direção dos colegas.
Ora veja o momento:
Nada podia parar o capitão 🥹🩼#sporttvportugal #EUROPAnaSPORTTV #UEFAEuropaLeague #SCBraga #SCFreiburg #ConfiaBetano #BetanoUEL pic.twitter.com/RdUePTKBqU— sport tv (@sporttvportugal) April 30, 2026
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