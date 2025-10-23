O Sporting de Braga prestou esta quinta-feira uma homenagem a Matheus Magalhães, agora ao serviço do Estrela Vermelha, antes do pontapé de saída do duelo entre as duas equipas, a contar para a terceira jornada da fase de liga da Liga Europa.

Momentos antes do início da partida, em pleno relvado do Estádio Municipal de Braga, o presidente do clube bracarense, António Salvador, ofereceu ao guarda-redes um quadro com uma camisola com o número 372, correspondente aos jogos oficiais que o luso-brasileiro realizou com a camisola dos minhotos ao longo de dez épocas e meia.

Aos 33 anos, Matheus é uma das figuras mais marcantes da história recente dos arsenalistas: é o terceiro jogador com mais partidas pelo clube e o mais titulado de sempre com a camisola do Sp. Braga, somando quatro troféus – duas Taças de Portugal e duas Taças da Liga.

Depois de uma década de sucesso em Braga, o guardião rumou ao Estrela Vermelha, da Sérvia, no último verão, após uma temporada emprestado ao Ajax, dos Países Baixos.