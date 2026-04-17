A vitória épica do Sp. Braga sobe o Betis (4-2) em La Cartuja ficou marcada por um momento desconcertante já perto do final do jogo, quando, por três vezes, foi pedida, através do sistema de som do estádio, a evacuação dos adeptos. Um pedido que deixou os adeptos incrédulos, muitos deles a dirigirem-se para as portas de saída, mas tratou-se apenas de um erro, como o clube de Sevilha explicou mais tarde.

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O jogo estava ainda tenso, com o Sp. Braga já em vantagem, mas com o Betis ainda a acreditar que podia chegar ao empate, quando se ouviu o primeiro pedido de evacuação do recinto que deixou os adeptos incrédulos. Um pedido que foi repetido uma e duas vezes, levando mesmo muitos adeptos, em passo apressado, a dirigirem-se para as portas de saída, antes de se ouvir uma retificação. Afinal tratava-se de um erro e pedia-se calma aos adeptos.

Já no final do jogo, o Betis explicou aos jornalistas que se tratou de um erro do técnico. A ideia era passar uma mensagem gravada em português a pedir aos adeptos do Sp. Braga para que permanecessem na bancada logo após o final do jogo por motivos de segurança, mas em vez dessa mensagem, o que se ouviu foi a tal mensagem, em castelhano, a pedir a evacuação do estádio.

Veja a reação dos adeptos ao inusitado pedido: