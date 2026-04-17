VÍDEO: vitória do Sp. Braga em Sevilha marcada por três pedidos de evacuação
Momentos de aflição no La Cartuja, mas foi apenas um erro técnico
Momentos de aflição no La Cartuja, mas foi apenas um erro técnico
A vitória épica do Sp. Braga sobe o Betis (4-2) em La Cartuja ficou marcada por um momento desconcertante já perto do final do jogo, quando, por três vezes, foi pedida, através do sistema de som do estádio, a evacuação dos adeptos. Um pedido que deixou os adeptos incrédulos, muitos deles a dirigirem-se para as portas de saída, mas tratou-se apenas de um erro, como o clube de Sevilha explicou mais tarde.
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O jogo estava ainda tenso, com o Sp. Braga já em vantagem, mas com o Betis ainda a acreditar que podia chegar ao empate, quando se ouviu o primeiro pedido de evacuação do recinto que deixou os adeptos incrédulos. Um pedido que foi repetido uma e duas vezes, levando mesmo muitos adeptos, em passo apressado, a dirigirem-se para as portas de saída, antes de se ouvir uma retificação. Afinal tratava-se de um erro e pedia-se calma aos adeptos.
Já no final do jogo, o Betis explicou aos jornalistas que se tratou de um erro do técnico. A ideia era passar uma mensagem gravada em português a pedir aos adeptos do Sp. Braga para que permanecessem na bancada logo após o final do jogo por motivos de segurança, mas em vez dessa mensagem, o que se ouviu foi a tal mensagem, em castelhano, a pedir a evacuação do estádio.
Veja a reação dos adeptos ao inusitado pedido: