Vítor Carvalho realizou esta quarta-feira a habitual conferência de antevisão ao jogo do Sp. Braga com o Rapid Viena, a contar para a primeira mão do play-off de acesso à Liga Europa.

Ao lado de Carlos Carvalhal, o médio falou sobre a saída do anterior técnico, Daniel Sousa, e afirmou que a falta de resultados positivos acabaram por ditar o afastamento do comando técnico da equipa.

«O futebol é muito dinâmico e muito simples, os resultados falam sempre muito alto, as vitórias ou vão mascarar alguma coisa ou dar uma resposta diferente. Basicamente, o que faltou foi vencer», afirmou.

Na sequência da questão, Vítor Carvalho aproveitou para deixar rasgados elogios à forma de treinar de Carlos Carvalhal e garantiu que a equipa se sente confiante para enfrentar o Rapid Viena e garantir a presença na fase de grupos da Liga Europa.

«Tem-nos deixado à vontade, sobretudo, no último terço do campo porque temos muita qualidade ali na frente, e através das nossas características individuais fazer com que o jogo flua e conclua as jogadas com golo, sempre com o equilíbrio para não sofrer golos em contra-ataques. A equipa está confiante, estas noites europeias são únicas, queremos continuar a tê-las por muito tempo e o nosso objetivo é vencer e entrar na fase regular», acrescentou o médio.

O jogo entre Sp. Braga e Rapid Viena está marcado para esta quinta-feira, no Estádio Municipal de Braga, a partir das 20h30 e terá a arbitragem do ucraniano Mikola Balakin.