Declarações de Zarko Lazetic, treinador do Maccabi Tel Aviv, na sala de imprensa do Estádio Municipal de Braga, após a derrota (2-1) frente ao Sp. Braga em jogo da Liga Europa:

«Parabéns ao Sp. Braga que acabou por vencer 2-1 este jogo, e também para o técnico Carlos Carvalhal pelos seus 800 jogos na carreira».

«Sobre o jogo, não posso dizer que perdemos o controlo do jogo na parte final. Estivemos bem na primeira parte, com bola e critério, na segunda também, embora jogando de forma mais defensiva. É futebol. Na segunda parte eles tiveram mais controlo, nós com ataques rápidos tentámos chegar ao segundo golo porque sabíamos que o Sp. Braga é uma boa equipa, tivemos hipóteses para isso, atirámos à barra a dez minutos do fim. Depois eles conseguiram empatar num golo em que cometemos um erro simples, o jogo ficou aberto, com lances dos dois lados e ainda atirámos novamente à barra. Tivemos azar no penálti, num jogo difícil em Braga. Temos de aceitar, tirar as devidas ilações e tentar melhorar para sermos melhores».